Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Hetzerath - Zeugen gesucht!

Hetzerath (ots)

Am Samstag, 09.11.2024, kam es gegen 18:15Uhr auf dem Parkplatz des Norma in der Buhnertstraße in Hetzerath zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellter PKW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dieses Fahrzeug flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Transporter oder Pritschenwagen gehandelt haben. Etwaige Augenzeugen des Unfalls, welche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 065719260 zu melden oder sich per eMail an piwittlich.dgl@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell