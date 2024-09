Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich

Leichlingen (ots)

Gestern Nachmittag (19.09.) um 14:00 Uhr ist es auf der Straße Holzerhof (Kreisstraße 6) im Bereich der Ortschaft Metzholz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind.

Eine 58-jährige Leichlingerin war mit ihrem Pkw der Marke Fiat auf der Straße Holzerhof unterwegs in Fahrtrichtung Unterbüscherhof (L 359). Zum gleichen Zeitpunkt bog ein 57-jähriger Leichlinger mit seinem Pkw der Marke Volvo aus der Straße Metzholz aus seiner Sicht nach rechts in die Straße Holzerhof ein.

Aus bisher ungeklärtem Grund geriet die Fahrerin des Fiat in den Gegenverkehr, wo sie mit dem einbiegenden Volvo frontal kollidierte. Der Volvo wurde durch die Wucht in die Einmündung zurückgeschoben und der Fiat prallte ab und geriet rechtsseitig in eine Böschung, wo er zum Stillstand kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten verletzt.

Neben der Polizei wurden Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert und zur Unfallstelle entsandt. Beide Beteiligten wurden mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. (ct)

