POL-PDWIL: Pkw-Brand

Bitburg (ots) - Am Samstag, 09.11.2024, kam es in der Zeit von 09:00 - 09:30 h zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des dm-Marktes in Bitburg, Limbourgs Hof. Hier kam es vermutlich beim Ausparken aus einer Parkbucht zur Beschädigung eines weiteren geparkten Pkw, an dem ein nicht unerheblicher Schaden an der hinteren linken Stoßstange entstand. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. ...

