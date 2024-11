Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher stehlen Kupfer

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot;

Tatzeit: 05.11.2024, 17.00 Uhr, bis 06.11.2024, 08.00 Uhr;

Kupfer entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Werkstatt in Heek. In der Nacht zum Mittwoch schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und gelangten so ins Gebäude. Hier entwendeten sie Kupfer in Form von Rohren und einer Regenrinne. Die Höhe des Gesamtschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell