POL-PDWIL: Einfach nur dreist

Bernkastel-Kues (ots) - Am Montag, den 11.11.2024 wurde auf dem Parkplatz des Nikolaus-von-Kues Gymnasiums ein E-Scooter der Marke XIAOMI entwendet. Der Tatzeitraum beläuft sich auf 10:15 Uhr bis 11:20 Uhr. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues zu melden. Rückfragen bitte an: ...

