POL-IZ: 241111.1 Brunsbüttel: Festnahme nach Brandstiftung in Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es zu mehreren Brandlegungen im Stadtgebiet Brunsbüttel gekommen. In einem Fall war ein Geschäftsgebäude samt Hotel betroffen. An dem Objekt entstand ein erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 23.20 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem in einem Innenhof eines Hotels in der Koogstraße zwei Müllcontainer in Brand geraten waren. Diese standen direkt an der Wand des Gästehauses und entzündeten so das Gebäude. Der Brand konnte durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Brunsbüttel gelöscht werden, dennoch entstand ein Sachschaden von noch nicht genau zu beziffernder Höhe. Hotelgäste oder andere Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

In zeitlichem Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Fall kam es zu weiteren Bränden im Stadtgebiet. Diverse Polizeikräfte begaben sich in die Fahndung und es gelang ihnen schließlich, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Bei ihnen handelte es sich um einen 20-Jährigen aus Brunsbüttel und um einen 21-Jährigen aus dem Heider Umland. Die Beschuldigten mussten sich der Entnahme von Blutproben unterziehen. Sie werden sich wegen der schweren Brandstiftung an dem Hotel und wegen weiterer Taten verantworten müssen.

Merle Neufeld

