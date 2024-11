POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Gewerbegebiet Andel

Feuerscheid (ots) - Am Dienstag, den 12.11.2024 ist es gegen 07:35 Uhr auf der A60, aus Belgien kommend in Fahrtrichtung Bitburg etwa zwei Kilometer vor der Abfahrt Waxweiler, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW gekommen. Der Fahrzeugführer des PKW beabsichtigte, zwei vor ihm befindliche LKW zu überholen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer des an zweiter Stelle fahrenden LKW den auf der ...

mehr