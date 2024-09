Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen: Ordner an Absperrung von dunkelblauem Kleinwagen angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Samstag (07.09.2024) in Bonn-Pützchen ereignet hat.

Im Rahmen der Großkirmes Pützchens Markt war ein 52-jähriger Mann an einer Absperrung auf der Kreuzung Siegburger Straße / Am Herrengarten eingesetzt. Zur Unfallzeit gegen 15:20 Uhr hatte der Ordner einen kleinen, dunkelblauen Pkw an der Sperrstelle gestoppt. Da der 52-Jährige den Auftrag hatte, lediglich Anwohner passieren zu lassen, verweigerte er dem 65 bis 70 Jahre altem Fahrzeugführer die Durchfahrt. Dazu stellte sich der Mann vor das Fahrzeug. Der Fahrzeugführer fuhr dennoch los, touchierte den 52-Jährigen am Bein und setzte seine Fahrt fort. Nach Angaben des Geschädigten, der leicht verletzt wurde, hatte der flüchtige Autofahrer graue kurze Haare und trug eine Brille.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht bzw. wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell