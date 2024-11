Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in der Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn am Moritzplatz. Gegen 17.30 Uhr war eine 32-Jährige in der Straßenbahn der Linie 1 unterwegs. Hierbei ging ein bislang unbekannter Täter die 32-Jährige offenbar zunächst verbal an. Anschließend schlug der bislang Unbekannte die 32-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen. Die bislang unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, 170 cm, 50 Jahre, osteuropäisches/slawisches Aussehen, sprach vermutlich russisch Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell