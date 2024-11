POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach E-Scooter-Diebstahl

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Friedberger Straße Ecke Zugspitzstraße. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.45 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer in der Friedberger Straße unterwegs. Hierbei kollidierte die unbekannte Person offenbar mit der Fußgängerinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte ...

