Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 13.09.2024 -Schwerer Verkehrsunfall auf der K 87 in der Ortschaft Mederns-

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.09.2024 gegen 14:15 Uhr kam es auf der K87 in der Ortschaft Mederns in der Gemeinde Wangerland zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person. Der 64jährige männliche Fahrzeugführer kam dabei aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Transporter mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall eingeklemmt, konnte schließlich durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung geborgen und letztlich zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Durch den Aufprall wurde u.a. die Ladung des Transporters beschädigt und ist ausgelaufen, sodass die Gefahrguteinheit der Feuerwehr zur Begutachtung angefordert werden musste. Ob es in diesem Zusammenhang zu strafbaren Handlungen gekommen ist, wird jetzt Gegenstand der Ermittlungen sein. Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergung des Transporters sowie den erforderlichen Reinigungsmaßnahmen bleibt die K87 über mehrere Stunden voll gesperrt. Es entsteht ein derzeit geschätzter Gesamtschaden von ca. 21.000EUR, weitere Personen oder Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell