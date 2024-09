Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rücksicht im Straßenverkehr: Freie Durchfahrt für größere Fahrzeuge sicherstellen

Jever (ots)

Am gestrigen Mittag kam es im Ibenweg in Jever zu einer Verkehrsbehinderung für ein Entsorgungsfahrzeug, welche einen Polizeieinsatz auslöste. Mehrere Fahrzeugführer hatten ihre Fahrzeuge so geparkt, dass ein Durchkommen für ein Entsorgungsfahrzeug unmöglich geworden war. Um den Durchgangsverkehr wieder zu gewährleisten, mussten diese Fahrzeuge umgesetzt werden.

Die Polizei Jever appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrzeuge stets umsichtig und rücksichtsvoll abzustellen, um die Beeinträchtigung anderer zu vermeiden. Es ist wichtig, größeren Fahrzeugen die ungehinderte Weiterfahrt zu ermöglichen und keine Verkehrsbehinderungen oder -gefährdungen zu verursachen. Solche können nicht nur zu kostenintensiven Umsetzungen des eigenen Fahrzeugs führen, sondern zusätzlich mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Im konkreten Fall wurde nicht nur die Müllabholung beeinträchtigt, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer behindert und die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet.

Entsorgungsbetriebe, Busse, Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge und andere leisten einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft und sind in enge Zeitvorgaben eingebunden, die durch andere Verkehrsteilnehmer häufig erschwert werden.

Wir bitten daher alle, ihre Fahrzeuge so zu parken, dass ausreichend Platz für Großfahrzeuge bleibt. Gegenseitige Rücksichtnahme tragen zu Verhinderung unnötiger Verzögerungen und Minimierung gefährlicher Situationen im Straßenverkehr bei.

