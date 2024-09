Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Physiotherapiepraxis: Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Physiotherapiepraxis an der Sillensteder Straße in Schortens/Grafschaft ein. Die Täter durchsuchten gezielt die Praxisräume nach Bargeld und entwendeten eine mittlere dreistellige Summe.

Die Polizei Jever hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/74490 zu melden.

