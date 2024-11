Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) stellten Polizeibeamte eine gefälschte TÜV-Plakette an einem Auto in der Karlsbader Straße fest. Gegen 12.00 Uhr stellte die Polizeistreife das Auto eines 22-Jährigen im Kurvenbereich geparkt fest. Bei der Überprüfung stellten die Beamten am Auto eine gefälschte TÜV-Plakette fest. Auch die Plakette im Fahrzeugschein war gefälscht. Die Beamten stellten daraufhin das Kennzeichen und den Fahrzeugschein sicher. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung gegen den 22-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell