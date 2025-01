Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und dem Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Lauterbach. Am Dienstag (28.01.), gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Ford-Fahrer die Vogelsbergstraße in Richtung Blitzenrod. Im Bereich der Einmündung in den Bilsteinweg musste dieser verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 33-jähriger Fahrer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Audi auf den Ford auf. Durch den Aufprall wurde der Ford auf einen vor ihm stehenden Opel Insignia eines 49-jährigen Fahrers geschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 26.500 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Hauneck. Am Dienstag (28.01.), um 16.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Skoda-Fahrer die Fuldaer Straße aus Sieglos kommend und wollte nach rechts auf die B 27 in Richtung Bad Hersfeld abbiegen. Ein 59-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Einmündungsbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.01.), zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer die Georg-August-Möller-Straße aus Richtung der Straße "Am Falkenblick" kommend. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

