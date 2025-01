POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Sachbeschädigung an Schulgebäude - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen durch Graffiti

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch in Wohnhaus - Sachbeschädigung an Schulgebäude - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen durch Graffiti

Einbruch in Wohnhaus

Lauterbach. Am Dienstag (28.01.), zwischen 14 und 18 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Spessartstraße ein und entwendeten Bargeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein rückwärtiges Fenster in das Objekt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Schulgebäude

Lauterbach. Am Dienstagmorgen (28.01.) wurde festgestellt, dass unbekannte Täter das Fenster eines Seminarraumes der Schule "An der Wascherde" beschädigt hatten. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sachbeschädigungen durch mehrere Graffiti - Zeugen gesucht

Schlitz. Vermutlich in der Nacht von Freitag (24.01) auf Samstag (25.01.) wurden in Schlitz durch unbekannte Täter ein Anlagenhäuschen neben dem Sendemast "Am Fraurombacher Weg", die Bande des Soccerplatzes in der Schlesischen Straße, ein Trafohäuschen in der Straße "In der Au" sowie ein Lkw und ein Bagger auf einem Firmengelände in der Bleichenstraße mit orangener Farbe besprüht. Teilweise wurden hier die gleichen Tags verwendet. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2.300 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an den Polizeiposten Schlitz unter der Telefonnummer 06642/609990, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

