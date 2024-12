Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tritt gegen Fahrrad bringt unbeteiligte Frau zu Fall - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 04.12.24, gegen 10:50 Uhr, kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 28-Jährigen und der Anwohnerin eines Hauses in der Adalbertstraße. Der 28-Jährige trat in diesem Zusammenhang unvermittelt gegen das Fahrrad einer zufällig vorbeifahrenden Radfahrerin. Die ältere Frau, mit einer roten Mütze und in beigefarbener Kleidung, kam dadurch zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Durch Passanten wurde der Frau aufgeholfen. Die Frau entfernte sich im Anschluss mit ihrem Fahrrad und blieb somit namentlich unbekannt. Die Polizei bittet diese Frau als auch die helfenden Passanten, sich umgehend mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

