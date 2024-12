Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Angebranntes Essen auf Herd - 46-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung

Wangerooge (ots)

Am Mittwoch, 04.12.24, gegen 21:15 Uhr, nahm die Bewohnerin eines Zweiparteienhauses Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung in der Straße Achtern Diek wahr und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen konnte der in der Wohnung befindliche Mieter durch hinzugerufene Nachbarn aus der Wohnung gebracht werden. Der 46-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd.

