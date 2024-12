Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Radfahrer in der Heinrich-Tönjes-Straße

Schortens (ots)

Am gestrigen Montag, den 03.12.2024, kam es in der Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige Autofahrerin und ein 29-jähriger Radfahrer aus Schortens beteiligt waren. Gegen 13:40 Uhr befand sich die Autofahrerin auf der Heinrich-Tönjes-Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie den ebenfalls links abbiegenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, bei dem der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der leicht verletzte Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

