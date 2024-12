POL-WHV: Hundebiss-Vorfall in der Freiligrathstraße

Jever (ots) - Im Zeitraum um den 26.11.24 kam es in Jever zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Betroffen waren u.a. in einer Tiefgarage geparkte Fahrzeuge sowie Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der St.-Annen-Straße. Ein in der Ammerländer Straße befindlicher Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Der bzw. die bislang unbekannten Täter verursachten an den Fahrzeugen durch mutwilliges Zerkratzen ...

mehr