Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Pkw in Jever beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Im Zeitraum um den 26.11.24 kam es in Jever zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Betroffen waren u.a. in einer Tiefgarage geparkte Fahrzeuge sowie Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der St.-Annen-Straße. Ein in der Ammerländer Straße befindlicher Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Der bzw. die bislang unbekannten Täter verursachten an den Fahrzeugen durch mutwilliges Zerkratzen erhebliche Sachschäden. Das Polizeikommissariat Jever hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Zeugen, die zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können, werden gebeten, sich unter 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell