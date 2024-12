Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern im Banter Weg

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Montag, den 25.11.2024, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung, die sich im Kreuzungsbereich Banter Weg Ecke Weserstraße ereignet haben soll.

Ein 60-jähriger Wilhelmshavener zeigte an, dass er am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr mit seinem weißen Pkw der Marke Kia auf dem Banter Weg in Fahrtrichtung Süden unterwegs gewesen sei. Kurz nach der Kreuzung Banter Weg Ecke Peterstraße sei er von einem dunkelblauen Pkw Marke Volkswagen Passat aus dem Zulassungsbezirk Odenwaldkreis, kurz ERB, an einer dortigen Fahrbahnverengung derart knapp überholt worden, so dass er eine starke Bremsung vollzogen habe, um einen Zusammenstoß mit ihm zu verhindern.

An der Kreuzung Banter Weg Ecke Weserstraße, an der beide Fahrzeuge aufgrund der Ampelphase verkehrsbedingt gestanden haben sollen, sei der 60-Jährige ausgestiegen und habe das Gespräch mit dem Fahrer des Passates gesucht.

Daraufhin sei der Mann ausgestiegen, habe dem Wilhelmshavener unvermittelt ins Gesicht geschlagen, worauf dieser gestürzt und kurzzeitig ohnmächtig geworden sei.

Der Fahrer des Passates habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt. Der 60-Jährige sei wieder zu sich gekommen und hinterhergefahren, in der Liebigstraße sei dann der unbekannte Fahrzeugführer aus dem Passat ausgestiegen und habe den 60-Jährigen, der Schürfwunden am Knie und an der Hand erlitt, bedroht. Anschließend sei der Mann weitergefahren, der wie folgt beschrieben werden kann und zur Vorfallszeit alleiniger Fahrzeuginsasse gewesen sein soll:

- männlich - ca. 35 Jahre alt - 175 cm - kräftige Statur - 3-Tage-Bart - kurzrasierte Haare

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell