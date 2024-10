Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle/Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag, dem 04.10.2024 gegen 08:50 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW Caddy die Kreisstraße von Pfaffschwende in Richtung Kella. Unmittelbar nach einer Kurve stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde das Tier verletzt und mußte vom zuständigen Jagdpächter erlöst werden. Am PKW enstand nur geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Am Freitag, dem 04.10.2024 gegen 10:10 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines PKW Skoda in der Bahnhofstraße in Leinefelde aus einer Parklücke auszuparken. Dabei stieß er gegen einen, ebenfalls geparkten PKW Mercedes und beschädigte diesen. Am beiden Fahrzeugen enstand jeweils ein Schaden in Höhe von 1000,-EUR.

Am Freitag dem 04.10.2024 gegen 11:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Hauptstraße in Berlingerode einen, ordnungsgemäß geparkten weißen VW Transporter am linken Außenspiegel. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Teistungen nach dem Unfall fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch Zeugen wurde ein graues Wohnmobil als Verursacherfahrzeug erkannt. Der Schaden am Transporter beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

Ohne Versicherung, dafür unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln war der Fahrer eines Fahrrades mit Hilfsmotor am Freitag gegen 21:15 Uh in der Wihlhelmstraße in Heiligenstadt unterwegs. Ein freiwilliger Drogenvortest v erlief positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

