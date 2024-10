Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintlicher Wildunfall entpuppt sich als Straßenverkehrsgefährdung

Gorsleben (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer sein Auto an einem Bahnübergang in die Leitplanke lenkte. Gegenüber den Beamten gab der 33-Jährige an, er sei zwischen Oldisleben und Gorsleben einem Reh ausgewichen und in der weiteren Folge gegen die Schutzplanke geprallt. Bei der Unfallaufnahme erwies sich die Schilderung des Fahrzeugführers als wenig plausibel. Ein durchgeführter Drogenvortest brachte Licht ins Dunkel, denn dieser Verwies auf den Einfluss berauschender Mittel bei dem Fahrer.

Eine entsprechende Blutprobenentnahme wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus realisiert. Das Fahrzeug musste durch den Abschleppdienst geborgen werden.

