Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Schutzhütte am Goldbach niedergebrannt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Hasbergen zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In der Straße An der Feldriede brannte die dortige Schutzhütte in den frühen Morgenstunden völlig nieder. Die Polizei wurde um 05:20 Uhr zum Brandort alarmiert. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch die in der Nähe stehenden Bäume angesengt und somit leicht beschädigt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache laufen in alle Richtungen. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05401/83160

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell