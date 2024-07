Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Gartenhütte abgebrannt

Am Mittwochabend geriet auf einem Gartengrundstück in Philippsburg eine Gartenhütte aus noch unbekannten Gründen in Brand. Mehrere Passanten bemerkten gegen 22.00 Uhr die brennende Gartenhütte im Bereich des Gewann Kleinfeld und verständigten Polizei und Feuerwehr. Die Hütte brannte vollständig nieder. Nach dem derzeitigen Stand kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen in einem hohen fünfstelligen Eurobetrag befinden.

