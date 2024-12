POL-WHV: Verkehrsunfallflucht an der Plaggestraße in Schortens - Zeugen beobachten Vorfall und geben Hinweis zu der bislang unbekannten Verursacherin

Wilhelmshaven (ots) - Jever Sachbeschädigung an Pkw im Ammerländer Weg in Jever In der Zeit vom 15.11.2024 bis 28.11.2024 parkte eine Geschädigte ihren Pkw (VW Polo, FRI-Kennung) im Bereich des Ammerländer Weges 1a in Jever. In dem angegebenen Zeitraum wurde der Lack auf der Beifahrerseite auf gesamter Länge zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter ...

