Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel - Zeitraum 29.11.2024 - 01.12.2024

Wilhelmshaven (ots)

Zetel- Einbruch in Friseursalon

In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 7.50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Schulstraße in Zetel ein. Die Glasscheibe der rückwärtigen Terrassentür wurde eingeworfen und das Objekt darüber betreten. Aus dem Kassenbereich wurden Bargeld aus der Kasse sowie die Trinkgelder entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Zetel-Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Am Samstag, um 23.40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei in Varel einen Pkw in der Mühlenstraße in Zetel mit einem 29-jährigen Fahrzeugführer am Steuer. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Test bestätigte dies und reagierte positiv auf THC. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

