Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 29.11.-01.12.2024

Wilhelmshaven (ots)

Jever

Sachbeschädigung an Pkw im Ammerländer Weg in Jever

In der Zeit vom 15.11.2024 bis 28.11.2024 parkte eine Geschädigte ihren Pkw (VW Polo, FRI-Kennung) im Bereich des Ammerländer Weges 1a in Jever.

In dem angegebenen Zeitraum wurde der Lack auf der Beifahrerseite auf gesamter Länge zerkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht im Dannhalmsweg in Jever

In der Zeit vom 28.11.2024, 12:00 Uhr bis 29.11.2024, 08:00 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw (VW Crafter, FRI-Kennung) am rechten Fahrbahnrand des Dannhalmsweges in Jever.

Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden ist.

Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer in Jever

Am 29.11.2024, gegen 15:06 Uhr, bog ein 60-jähriger Pkw-Führer in Jever von der Wangerländischen Straße in die Straße Am Bullhamm ab.

Beim Abbiegen übersah er einen 15-Jährigen, welcher mit einem E-Scooter den Fuß- und Radweg in Richtung stadtauswärts befuhr.

Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, in deren Folge der 15-Jährige leicht verletzt wurde und an beiden Fahrzeugen Sachschäden entstanden.

Verkehrsunfallflucht im Tulpenweg in Jever

Am 30.11.2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es im Zufahrtsbereich des Grundstücks Tulpenweg 18, Jever, zu einer Kollision zwischen einem Kraftfahrzeug und der Balustrade der Grundstückszufahrt. Dabei kam es zu erheblichen Sachschäden an den baulichen Elementen.

Der Unfallverursacher entfernte vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Schortens

Verkehrskontrolle mit Folgen in Schortens

Am 29.11.2024, gegen 14:16 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 18-jährigen Führer eines E-Scooters im Bereich der Jeverschen Straße in Schortens.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen war.

Zudem wurden bei Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Auf nähere Befragung gab der junge Mann an, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben.

Dem 18-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt.

Weiterhin wurde im Rahmen der Maßnahmen festgestellt, dass er ein Springmesser mitführte, welches nach dem Waffengesetz einem Führungsverbot unterliegt. Das Messer wurde beschlagnahmt.

Den jungen Mann erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Schortens

Am 29.11.2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw (Mercedes GLC, FRI-Kennung) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße in Schortens.

Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden ist.

Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell