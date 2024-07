LPI-NDH: Leblose Person nach Fahrzeugbrand aufgefunden

Eichsfeldkreis (ots) - In der Zeit vom 30.06.2024 bis zum 05.07.2024 versuchten unbekannte Täter in das Schützenhaus in Breitenworbis einzudrigen. Dabei wurde versucht die Tür aufzuhebeln. Weiterhin wurde der Zaun und ie Holzverkleidung den Schießbahn beschädigt. Der angerichtete Schaden wird mit etwa 2000,-EUR angegeben. Entwendet wuirde offensichtlich jedoch nichts. Am Freitag dem 05.07.2024 zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde in der Hahnstraße in Leinefelde ein, ...

mehr