Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet

Görlitz, BAB4 (ots)

In der vergangenen Nacht nahmen Bundespolizisten einen polnischen Mann fest. Der 34-Jährige wollte über die Autobahn bei Görlitz einreisen, scheiterte aber zunächst an der Grenzkontrolle. Bei dieser war schließlich ein vor wenigen Tagen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ausgestellter Haftbefehl ans Licht gekommen. Vor Ort wurde der Verurteilte (Amtsgericht Frankfurt wegen Diebstahls) vor die Wahl gestellt: Geldstrafe bezahlen oder Justizvollzugsanstalt. Der Festgenommene entschied sich für das Bezahlen. Mit der Übergabe von 600,00 Euro ersparte er sich also die Verbüßung der angeordneten Ersatzfreiheitsstrafe, konnte ungehindert einreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell