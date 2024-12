Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleuchtungskontrolle in Zetel - Polizei kontrollierte gezielt Fahrräder und E-Scooter vor der IGS Zetel

Zetel (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 03.12.24, führten Beamte des Polizeikommissariats Varel und der Polizeistation Zetel vor der IGS Zetel eine größere und gezielte Fahrradbeleuchtungskontrolle durch. Dabei wurden sie von der stellvertretenden Mobilitätsbeauftragten sowie Schülern der Schule unterstützt.

Bei der gemeinsamen Aktion kontrollierten die Beamten an drei verschiedenen Orten insgesamt 40 Fahrräder und E-Scooter und legten ihren Fokus auf die Beleuchtungseinrichtungen.

"In lediglich sechs Fällen stellten wir Mängel an Fahrrädern fest. Diese müssen nach einer Mängelbeseitigung wieder in der Schule vorgeführt werden", fasst Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel, das Gesamtergebnis kurz zusammen.

"Wer auf dem Fahrrad in der Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs ist, lebt gefährlich!" betont Schnettler. "Fahrradfahrer unterschätzen häufig, wie schlecht sie in der dunklen Jahreszeit von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden." Schnettler ergänzt: "Es sind die Eltern in der Pflicht, die Räder ihrer Kinder zu überprüfen und erforderlichenfalls zu reparieren."

Einige Schüler hatten trotz funktionierender Beleuchtung schlichtweg vergessen, diese einzuschalten. Einer 13-jährigen E-Scooter Fahrerin wurde bei der Kontrolle die Weiterfahrt untersagt, weil diese erst ab dem vollendeten 14. Lebensjahr gefahren werden dürfen.

Trotz des insgesamt positiven Ergebnisses kündigt die Polizei weitere Kontrollen an, die im Falle des Vorliegens von Mängeln auch gebührenpflichtig geahndet werden können.

