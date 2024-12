POL-WHV: Messerangriff in der Börsenstraße - Mehrere Täter ermittelt und festgenommen

Wilhelmshaven (ots) - Am gestrigen Montag, den 03.12.2024, gegen 13:40 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall, bei dem ein Opfer von einem Hund gebissen wurde. Laut ersten Ermittlungen lief das Opfer auf dem Gehweg entlang, als der angeleinte Hund einer 17-jährigen Beschuldigten das Opfer ansprang und in den rechten Unterarm biss. Durch den Biss erlitt das Opfer eine Wunde sowie Schmerzen ...

mehr