Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger Ladendieb gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen unbekannten Tatverdächtigen. Der Gesuchte steht im Verdacht, am 1. Februar 2024 um 16.28 Uhr in einem Drogeriemarkt auf dem Bahnhofsvorplatz in der Altstadt Waren aus einer Verpackung genommen und sich dann entfernt zu haben, ohne zu bezahlen. Dabei ist er gefilmt worden. Da sonstige Ermittlungen bisher nicht zur Identifizierung geführt haben, hat das zuständige Amtsgericht die Aufnahmen nun zur Veröffentlichung freigegeben. Hier der Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/138010 Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 02093658112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

