Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Hohenkirchen

Hohenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 04.12.24, zwischen 13:40 Uhr - 16:15 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Wilma-Teppe-Straße in Hohenkirchen, gegenüber der Hausnummer 44, geparkter graufarbener Pkw der Marke BMW X3 vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Mitteilungspflichten nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell