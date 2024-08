Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei sucht nach weiteren Bränden in Grevesmühlen nach Zeugen

Grevesmühlen (ots)

Nach zwei weiteren Bränden Donnerstagfrüh in Grevesmühlen bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geriet gegen 05:15 Uhr ein Transporter auf einem Privatgrundstück in der Klützer Straße in Brand. Glücklicherweise hat der Eigentümer das Feuer schnell entdeckt und konnte es mit mehreren Wassereimern selbst löschen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Etwa 1,5 Stunden später wurde ein weiterer Brand einer unbewohnten Gartenlaube im Börzower Weg gemeldet. Hier brannte ein Teil der Laube ab, ehe die Feuerwehr das Feuer löschen konnte. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. In beiden Fällen wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt, weshalb die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet: Wer heute in den frühen Morgenstunden an den Tatorten Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Grevesmühlen (03881-7200).

