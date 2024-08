POL-HWI: Aufmerksame Verkehrsteilnehmer stoppen Geisterfahrer

Grevesmühlen (ots) - Nach mehreren Bränden am Dienstagmorgen in Grevesmühlen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Zuerst kam es gegen 06:00 Uhr in der Kleingartenanlage am Vielbecker Weg zum Brand eines Schuppens. Der Besitzer, der in der danebenstehenden Gartenlaube genächtigt hat, habe das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Diese ...

