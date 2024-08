POL-HWI: 3 Polizisten bei Einsatz in Wismar verletzt

Gadebusch (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei die Auslösung eines Brandmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Rosa-Luxenburg-Straße in Gadebusch gemeldet. Im Treppenaufgang konnte eine starke ...

mehr