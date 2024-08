Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brand in einem Mehrfamilienhaus - Polizei sucht nach Zeugen

Gadebusch (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei.

Gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei die Auslösung eines Brandmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Rosa-Luxenburg-Straße in Gadebusch gemeldet. Im Treppenaufgang konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer im Hausflur entstanden. Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. 14 Personen des betroffenen Aufgangs wurden durch Polizei- und Feuerwehrkräfte evakuiert. Durch das Feuer wurden nach derzeitigem Stand keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Bewohner der Wohneinheiten konnten nach der Löschung des Brandes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell