Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Junge Fahrradfahrer melden sich nach Zeugenaufruf

Willich-Schiefbahn (ots)

Die beiden Jugendlichen, die am Dienstag vergangener Woche einen Elfjährigen auf dessen Heimweg von der Schule beim Fahrradfahren genötigt haben sollen (wir berichteten in unserer Meldung 965), haben sich nach der Veröffentlichung mit Zeugenaufruf bei der Polizei gemeldet. Am Mittwochabend hatte bereits einer der Jugendlichen erfolglos versucht, den zuständigen Sachbearbeiter zu erreichen. Am Donnerstagmorgen haben sich dann die Eltern beider Jugendlicher gemeldet angerufen und mitgeteilt, dass ihre Söhne an dem Vorfall beteiligt gewesen seien. Einer der Jugendlichen soll vor dem Geschädigten zunächst Schlangenlinien gefahren sein und den Jungen mehrfach ausgebremst haben. Später sei er zunächst von einem Jugendlichen am Rechtsabbiegen gehindert worden. Im weiteren Verlauf sei es zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem anderen Jugendlichen gekommen, wodurch beide zu Boden stürzten. Hierbei seien beide Personen leicht verletzt worden. Die beiden Jugendlichen hätten sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Die Ermittlungen zum Hergang dauern weiter an. /hei (897)

