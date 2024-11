Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unbekannte stehlen Jeep vom Eisstadion - Parkplatz

Grefrath (ots)

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 15.15 und 17.30 Uhr, stahlen Unbekannte vom Parkplatz des Eisstadions auf der Stadionstraße in Grefrath einen schwarzen Jeep Grand Cherokee. Der Wagen mit Baujahr 2020 hat das Kennzeichen KR-HS 2017. Die Kripo ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (984)

