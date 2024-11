Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Nach Spaziergang Pkw gestohlen

Viersen (ots)

Am Sonntag, den 10.11.2024 in einem Zeitraum zwischen 13:30 und 17:00 Uhr, parkte ein 45-jähriger Mönchengladbacher seinen Pkw auf der Josef-Kaiser-Allee an der dortigen Sportanlage. Als er nach einem Spaziergang gegen 17.00 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war das Auto gestohlen. Sein Auto ist ein silberfarbener KIA Picanto mit dem Kennzeichen MG-D1006. Auffällig ist ein großer Sticker auf der Heckscheibe in schwarz/roter Aufschrift "Dako". Wer hat am Sonntag auf der Sportanlage auf der Josef-Kaiser-Allee in Viersen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02161/377-0. /js (983)

