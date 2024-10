Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Raub im Bohlgarten

Schwerte (ots)

Zu einem Raub kam es am 19.10.24 gegen 20:30 Uhr im Bereich der Straße "Im Bohlgarten".

Ein 19-Jähriger aus Kamen befand sich auf der Straße in Höhe einer Firma zur Herstellung von Maschinenteilen und wurde von hinten von einer männlichen Person angesprochen und anschließend körperlich angegriffen. Anschließend wurden ihm die Geldbörse, sein Handy, Schmuck und seine Schuhe geraubt. Bevor der Täter in unbekannte Richtung flüchtete, schnitt er dem 19-Jährigen noch mit einem Messer in die Hand.

Der Kamener wurde bei der Tat schwerverletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell