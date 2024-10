Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 1. Folgemeldung zu Landkreis Lörrach: Tötungsdelikt in Todtnau - hier: Schneller Erfolg der Ermittlungsbehörden

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg

Seit dem 28.09.2024 arbeitet eine 45-köpfige Sonderkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen mit Hochdruck an der Aufklärung des Tötungsdelikts in Todtnau.

Zur Klärung der genauen Todesursache fand auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 30.09.2024 eine rechtsmedizinische Obduktion statt. Das vorläufige Obduktionsergebnis ergab mehrere schwere Stichverletzungen, welche dem Opfer höchstwahrscheinlich mit einem Messer zugefügt wurden.

Es wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen, umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit durch die Kriminaltechnik durchgeführt sowie das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt.

Seit Freitag, 11.10.2024, werden die Maßnahmen im Rahmen einer Ermittlungsgruppe fortgeführt.

Zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu dem Tatablauf dauern die Ermittlungen an. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand verdichten sich indes die Hinweise, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben dürfte.

Der Tatverdächtige ist bislang strafrechtlich wegen eines Straßenverkehrsdelikts in Erscheinung getreten.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Ursprungsmeldung:

Am Freitag, 27.09.2024, kurz nach 13.00 Uhr, wurde in einer Wohnung in Todtnau der Leichnam einer 58-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und am Wochenende beim Kriminalkommissariat Lörrach eine Sonderkommission eingerichtet.

Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte am Samstag, 28.09.2024 gegen 22:00 Uhr, ein Tatverdächtiger in Schopfheim nach einer groß angelegten Suchaktion vorläufig festgenommen werden.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am 29.09.2024 durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen. Der 47-jährige Beschuldigte befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wir bitten um Verständnis, dass aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

