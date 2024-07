POL-VDKO: Brennender Lkw

Dieblich (ots) - Am 07.07.2024 gegen 16:20 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der BAB 61, FR Norden zwischen der AS Koblenz/Waldesch und der AS Koblenz/Dieblich. Der 44-jährige Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns geriet in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, so dass sich der Anhänger, ...

mehr