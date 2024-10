POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkraftradfahrer

Kamen (ots) - Am Samstagnachmittag (19.10.2024) gegen 17:40 Uhr ereignete sich an der Einmündung Heerener Straße / Henry-Everling-Straße ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Kamener fuhr mit seinem PKW auf der Heerener Straße in Richtung Dortmunder Allee. Im Einmündungsbereich übersah der Fahrzeugführer, nach ...

mehr