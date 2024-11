Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Wohnungseinbruchdiebstahl - Scheibe eingeschlagen - Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen?

Viersen-Süchteln (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 08.11.24 13:30 Uhr bis So., 10.11.24 10:50 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der St.-Florian-Straße in Süchteln ein. Die Täter näherten sich der Wohnung aus Richtung des rückwärtigen Gartenbereiches und gelangten in die Wohnung, indem sie unter anderem eine Fensterscheibe des Wohnzimmers beschädigten. In der Wohnung durchwühlten sie zahlreiche Schränke und konnten mit ihrer Beute bislang unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei übernahm die Übermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (980)

