Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kaldenkirchen: Diensthund der Polizei Viersen fängt Einbrecher

Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zum 10.11.2024 ist ein 39jähriger polnischer Täter unberechtigt und gewaltsam in eine Gartenhütte in einem Waldgebiet in Kaldenkirchen eingestiegen. Der Einbruch wurde von den Eigentümern über eine Kameraüberwachung live beobachtet und der Polizei gemeldet. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter offenbar in dem Wald versteckt. Zunächst wurde das Fahrrad des Täters mit einem Anhänger und Diebesgut aufgefunden. Im Nahbereich konnte der Diensthund den Täter feststellen und nach kurzer Verfolgung und einem gezielten Biss in den Oberarm stoppen. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wurde der Täter festgenommen und an die Kriminalpolizei übergeben. /bru (978)

