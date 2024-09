Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind mit Roller wird von Pkw erfasst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Eine Maßnahme zur Gesunderhaltung hatte sich eine Joggerin in Hermsdorf anders vorgestellt. Donnerstagmittag ist die 27-Jährige auf einem Gehweg in der Eisenberger Straße gerannt, als plötzlich ein Pkw aus einem Grundstück gefahren kam. Die Fahrzeugführerin übersah die Sportlerin und erfasste sie. Sofort stieg die 55-Jährige aus und kümmerte sich um die Verunfallte. Ein angefordertes Rettungsteam lehnte an den Hilfe-Maßnahmen an, jedoch wollte die junge Frau auf eigenen Wunsch ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Die ebenfalls verständigte Polizei hat den Unfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin eingeleitet.

Kurze Zeit später, gegen 14:15 Uhr kam es in der Stadt zu einem weiteren Unfall, diesmal mit einem verletzten Kind. Der 11-Jährige wollte mit seinem Roller die Werner-Seelenbinder-Straße überqueren und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Der 35-jährige Fahrer stieg sofort aus und sorgte sich um das Kind. Auch hier wurden Rettungsdienst und Polizei schnell hinzugezogen. Ebenso bestand Glück im Unglück, denn der Junge erlitt nur leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

