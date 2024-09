POL-MFR: (985) Versammlungsgeschehen am 22.09.2024 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Zirndorf (ots) - Am Mittwochabend (19.09.2024) ereignete sich in Zirndorf (Lkr. Fürth) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle - die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:25 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Ohmstraße in südliche Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach rechts von der ...

